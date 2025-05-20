Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ı kınadı

YUNANİSTAN’IN TAHRIK EDİCİ SÖYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’da bugün gerçekleştirilen bazı etkinlikler ve yetkililerin yaptıkları açıklamalar hakkında yazılı bir duyuru yaptı.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Açıklamada, “Yunan makamlarınca asılsız ‘Pontus’ iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşımızı hayali ithamlarla karalamayı amaçlayan bu açıklamaları külliyen reddediyoruz.” denildi. Yunan ordusunun, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle işgal ettiği Anadolu topraklarında sayısız mezalim gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Ayrıca, bugün Yunan siyasetinin geçmişi tersten okumaya yönelik mesnetsiz çabalarının hiçe sayıldığı vurgulandı. Anadolu’daki Yunan mezaliminin Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarına yansıdığı ve Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesine kayıt altına alındığı ifade edildi. Yunanistan’ın savaş hukukunu ihlal etmesinden ötürü tazminat ödemeye mahkum edildiği belirtildi.

BU TÜR AÇIKLAMALARA SON VERİLMELİ

Açıklamada, 19. yüzyılın sonlarında Yunanistan’ın Anadolu üzerindeki “Megali Idea” emellerinin uzantısı olarak ortaya çıkan “Pontusçuluk” faaliyetlerinin Türk milletinin kararlı mücadelesi ile akamete uğratıldığı vurgulandı. Yunan makamlarının Türk ve Rum ahalinin mübadelesi ile sonlanan bu tarihi olayları “popülist amaçlarla istismar etme” siyasetinden vazgeçmeye davet edildiği belirtildi. “1821 Tripoliçe katliamından başlayarak, Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını anmaya davet ediyoruz. Tarihten husumet çıkarmak suretiyle, Türkiye ve Yunanistan arasında son yıllarda olumlu ivmeyle ilerlemekte olan ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlere artık bir son verilmelidir.” ifadesine yer verildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Facebook üzerinden mesnetsiz Pontus iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.