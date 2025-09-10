Diyanet Umre Ücretleri 2025-2026 Açıklandı!

DİYANET’TEN UMRE TURU DUYURUSU

Her yıl birçok vatandaşın sabırsızlıkla beklediği umre turları hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan kritik bir açıklama yapıldı. Kutsal topraklara gitmek isteyenler için 2025-2026 yılına dair tur tarihleri ve fiyatlar kesinleşti. Duyurulan programa göre, belirlenen ücretleri ilgili banka hesaplarına yatıran yolcular, kayıt işlemlerini ya il ve ilçe müftülükleri üzerinden ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla kolayca yapabiliyor.

UMRE TURLARINDA SUNULAN HİZMETLER

Diyanet’in düzenlediği turlar kapsamında umre yolcularına kapsamlı hizmetler sunuluyor. Mekke ve Medine’de otel konaklamaları, yemek hizmetleri, şehirler arası ulaşım, uçak bileti, vize işlemleri ve kutsal şehirlerdeki önemli ziyaret noktaları rehber eşliğinde gezdiriliyor. Böylece umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, güvenli ve organize bir şekilde kutsal yolculuğa çıkma imkanı buluyor.

UMRE FİYATLARI HAKKINDA DETAYLAR

Umre fiyatları, servisli ve yürüme normal konaklama seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca odaların kişi sayısı da fiyatlarda etkili oluyor. 11 günlük servisli normal konaklama ücreti; 2 kişilik oda için 5490, 3 kişilik oda için 5190, 4 kişilik oda için 4990 Suudi Arabistan Riyali olarak belirlenmiş. 115 günlük servisli normal konaklama ücreti; 2 kişilik oda 6100, 3 kişilik oda 5700, 4 kişilik oda ise 5450 Suudi Arabistan Riyali. 20 günlük servisli normal konaklama ücretleri ise; 2 kişilik oda 6750, 3 kişilik oda 6200, 4 kişilik oda 5950 Suudi Arabistan Riyali olarak belirleniyor. 24 günlük servisli normal konaklama ücretleri; 2 kişilik oda 7350, 3 kişilik oda 6750, 4 kişilik oda 6400 Suudi Arabistan Riyali. Yürüme normal konaklama ücretleri; 11 günlük 2 kişilik oda 6350, 3 kişilik oda 5800, 4 kişilik oda 5500 Suudi Arabistan Riyali’de, 15 günlük ise 2 kişilik oda 7275, 3 kişilik oda 6550, 4 kişilik oda 6150 Suudi Arabistan Riyali olarak duyurulmuş. 20 günlük yürüme normal konaklama ücreti ise; 2 kişilik oda 8290, 3 kişilik oda 7400, 4 kişilik oda 6850 Suudi Arabistan Riyali’ne denk geliyor.