Doğalgaz İthalatı Yüzde 13,2 Azaldı

Türkiye, enerji kaynaklarına odaklandığı için ithalatında bir azalma gözlemleniyor. En yüksek boru gazı ithalatı, 1 milyar 204 milyon metreküple Rusya’dan gerçekleştirildi. Doğalgaz (LNG) ithalatı, Kasım 2025’te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 azalarak 5 milyar 38 milyon metreküpe düştü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, ithalatın 3 milyar 129 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 908 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleri aracılığıyla yapıldı. Böylece toplam doğalgaz ithalatı bu süreçte yıllık olarak yüzde 13,2 oranında geriledi.

EN FAZLA BORU GAZI İTHALATI RUSYA’DAN

Bu dönemde en fazla boru gazı ithalatı, 1 milyar 204 milyon metreküple Rusya’dan gerçekleştirildi. Bunu 1 milyar 36 milyon metreküple Azerbaycan ve 888 milyon metreküple İran izledi. LNG ithalatında ise ABD, 1 milyar 227 milyon metreküple ilk sırayı aldı. Cezayir’den 367 milyon metreküp, Ekvator Ginesi ve Moritanya’dan 106’şar milyon metreküp, Trinidad ve Tobago’dan ise 102 milyon metreküp LNG ithalatı yapıldı.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 21,2 AZALDI

Toplam doğalgaz tüketimi ise Kasım’da yıllık bazda yüzde 10,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 373 milyon metreküpe geriledi. Sanayi sektöründeki doğalgaz tüketimi, yüzde 2,6 azalışla 1 milyar 212 milyon metreküp olarak rapor edildi. Elektrik santrallerindeki doğalgaz tüketimi de yüzde 1,5 düşerek 1 milyar 128 milyon metreküpe ulaştı. Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 21,2 azalarak 1 milyar 237 milyon metreküpe geriledi.

DOĞALGAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye’de doğalgaz stok miktarı, geçen yılın Kasım ayında 5 milyar 421 milyon metreküp olarak belirlendi. Bu stok miktarının 5 milyar 136 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 285 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

HAM PETROLDE EN FAZLA İTHALAT, RUSYA, IRAK VE KAZAKİSTAN’DAN

Türkiye’nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Kasım 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 3 milyon 804 bin 727 tona geriledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan “Petrol Piyasası Sektör Raporu”na göre, ham petrol ithalatı içindeki en büyük kalem yüzde 6,9 azalarak 2 milyon 418 bin 45 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı ise yüzde 2,7 artış göstererek 1 milyon 47 bin 169 tona yükseldi.

İTHALAT AZALDI

Böylece toplam ithalat, Kasım 2025’te, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 azalarak 3 milyon 804 bin 727 ton oldu. En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 70 bin 7 tonla Rusya’dan yapılırken, bu ülkeyi 557 bin 550 tonla Irak ve 424 bin 390 tonla Kazakistan takip etti. Yurt içi benzin satışları, Kasım 2025’te, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artarak 431 bin 517 tona ulaştı. Petrol ürünleri satışları da yüzde 1,1 artış göstermekte, 2 milyon 811 bin 639 ton olmuştur.

PETROL PİYASASINDA İHRACAT YÜZDE 1,3 ARTTI

Aynı dönemde petrol pazarında toplam ihracat yüzde 1,3 artarak 1 milyon 90 bin 417 tona yükseldi. Türkiye’nin motorin türleri ihracatı yüzde 54,2 artarak 169 bin 207 tona, havacılık yakıtları ihracatı da yüzde 29,2 artışla 475 bin 509 tona ulaştı. Benzin türleri ihracatı ise yüzde 78,3’lük bir azalışla 9 bin 792 ton, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 32,2 azalarak 132 bin 653 ton oldu.

RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ YÜZDE 3,8 AZALDI

Bu dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi de yüzde 3,8 gerileyerek 3 milyon 85 bin 471 ton olarak kaydedildi. Havacılık yakıtları üretimi Kasım 2025’te, önceki yılın aynı ayında yüzde 32,8 azalarak 484 bin 285 ton, motorin türleri üretimi yüzde 19,4 düzeyinde azalarak 1 milyon 273 bin 158 ton, benzin türleri üretimi ise yüzde 4 oranında azalarak 389 bin 851 ton olarak gerçekleşti.