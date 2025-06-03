“Doha’daki Ateşkes Müzakereleri İçin Flaş Hamle”

İSRAİL’İN DOHA STRATEJİSİ

Yedioth Ahronot, 3 Haziran 2025 tarihli haberinde, İsrail yönetiminin Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen Gazze Şeridi’ndeki ateşkes ve esir takası müzakerelerine heyet göndermeme yönünde bir karar aldığını aktardı. Bu kararın, Hamas’ın ortaya koyduğu taleplerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önerdiği taslakla uyuşmaması nedeniyle alındığı bildirildi. İsimleri açıklanmayan bir İsrailli kaynağın ifadesine göre, “İsrail, önerilen Witkoff taslağına onay verdi, bu İsrail’in pozisyonu. Hamas’ın cevabı, taslağa atıfta bulunmuyor.” Witkoff’un önerisi, yaklaşık 10 canlı rehinenin serbest bırakılması karşılığında 45-60 günlük bir ateşkes ve İsrail’in elindeki bazı Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını öngörüyor.

HAMAS’IN TARTIŞMALI TALEPLERİ

Hamas, 1 Haziran 2025 tarihinde yaptığı bir açıklamada, Gazze’deki insani trajediyi sona erdirmek ve kalıcı bir ateşkes sağlamak amacıyla İsrail ile dolaylı müzakerelere hazır olduklarını belirtti. 31 Mayıs’ta, Witkoff’un önerisine verilen cevabın kalıcı bir ateşkes, Gazze’den tam çekilme ve insani yardım akışının kesintisiz olmasını sağlama amacı taşıdığı ifade edildi. Ancak, Steve Witkoff, Hamas’ın bu cevabını “hiçbir şekilde kabul edilemez” olarak nitelendirdi. İsrail Hayom gazetesine konuşan isimsiz bir ABD’li kaynak, Hamas’ın serbest bırakılacak İsrailli esirler, Filistinli tutuklu sayısı ve 60 günlük ateşkes gibi anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiğini savunsa da, İsrail bu teklifin Witkoff taslağından “tamamen farklı” olduğunu belirtti.

MÜZAKERELERİN KAMUOYUNA YANSIMALARI

Doha’daki müzakereler, 15 aydan uzun süredir devam eden İsrail-Hamas çatışmasını sona erdirmeyi ve Gazze’de kalan rehinelerin serbest bırakılmasını hedefliyor. Hamas, 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırıda 1.200 kişiyi öldürmüş ve 251 kişiyi rehin almıştı. İsrail’in bu duruma karşılık olarak Gazze’de başlattığı operasyonlar sonucunda, Hamas kontrolündeki sağlık bakanlığına göre 52.000’den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Ocak 2025’teki altı haftalık ateşkes anlaşması, 25 canlı İsrailli rehinenin serbest bırakılması ve 1.800 Filistinli mahkumun salıverilmesi ile sonuçlanmıştı. Ancak, ikinci aşama müzakereleri, İsrail’in kalıcı ateşkesi reddetmesi ve Hamas’ın silahsızlanma taleplerine olumsuz yanıt vermesi nedeniyle başarısız oldu. Hamas, kalıcı bir ateşkes için İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini, Netzarim Koridoru ve Filadelfi Yolu’ndaki askeri varlığını sonlandırmasını talep ediyor ve BM Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı bir kararı ile İsrail’in ateşkes ihlallerinin engellemesi gerektiğini savunuyor. Öte yandan, İsrail, Hamas’ın silahsızlanması ve Gazze’nin yönetiminden çekilmesi şartını koşuyor.