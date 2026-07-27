Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı ve 47,3630 seviyesinde işlem görüyor. Avro/TL yüzde 0,1 primle 54,1020’den alıcı buluyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 63,3150 seviyesinde seyrediyor. Orta Doğu’da ABD ile İran arasındaki gerilim azaldı. Uzlaşmacı adımlar bölgede iyimserlik oluşturdu. Jeopolitik risklerin düşmesi petrol fiyatlarını geriletti. Bu durum enflasyon endişelerini bir miktar hafifletti. Fed’in gelecek dönemde daha hafif sıkılaşma yapabileceği değerlendiriliyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 kayıpla 101,1 seviyesinde.

ABD’DEN İRAN’A YENİ SALDIRI PLANI ONAYLANMADI

ABD Başkanı Trump’ın İran’a yeni saldırı planını onaylamadığı iddia edildi. İran Ordusu Sözcüsü, son iki gece yeni saldırı olmadığını duyurdu. Bu nedenle İran’ın misilleme faaliyetleri durdu. Söz konusu gelişmeler piyasalarda yakından takip ediliyor.

FED TOPLANTISI PİYASALARIN ODAĞINDA

Bu hafta Fed toplantısı ve şirket bilançoları takip edilecek. Fed’in faizleri sabit bırakması bekleniyor. Toplantıda ekonomi değerlendirmelerinde değişiklik olup olmadığı izlenecek. Fed Başkanı Warsh’ın yönlendirmeleri de önemli olacak. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi gerileyerek yüzde 4,64 oldu. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin. Yurt dışında Almanya Ifo endeksi ve ABD verileri açıklanacak.