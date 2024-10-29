Dolar Ve Euro Kurları Bugün Ne?

DOLAR VE EURO KURLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

29 Ekim 2024, haftanın ikinci günü olarak kabul edilen bir gün. Bu tarihte, vatandaşlar döviz kurlarını dikkatle izliyor. Peki, bugün dolar kaç TL? Euro ise ne kadar? Ayrıntılar haberimizin devamında. Dolar/TL kuru alış fiyatı 34,2705 liradan, satış fiyatı ise 34,2781 liradan işlem görüyor. Euro’nun TL karşısındaki alış fiyatı 37,0301 lira, satış fiyatı ise 37,0450 lira olarak belirlenmiş durumda.

ABD’de bu hafta açıklanacak olan yoğun makroekonomik verilerin etkisiyle varlık fiyatlarında dalgalı bir seyir gözlemleniyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1’lik artışla 104,3 seviyesine yükseldi. Yatırımcıların dikkatini çeken konular arasında, ekonominin “yumuşak iniş” olasılığı öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, enflasyonla mücadelede Fed’in izlediği yol haritasına dair belirsizlikler de gündemde kalmaya devam ediyor.

Analistler, özellikle istihdam ve büyüme verilerinin ABD ekonomisinin sağlığı hakkında önemli bilgiler sunabileceğini ifade ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in bir sonraki toplantısında politika faizinde 25 baz puanlık bir indirim beklentisini fiyatlıyor. Aralık ayında olası bir faiz indirimine dair beklentilerin de yükseldiği görülüyor. Bu ihtimal, bu dönemde yüzde 70 seviyesinde fiyatlanıyor.