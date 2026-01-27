Döviz Kurlarında Yeni Rekorlar Bekleniyor

doviz-kurlarinda-yeni-rekorlar-bekleniyor

KÜRESEL PİYASALARDA HAREKETLENME GÖRÜLÜYOR

Döviz kurlarında görülen yukarı yönlü dalgalanmaların ardından, dolar ve Euro yeni rekor seviyelere doğru ilerliyor. Haftanın ikinci işlem gününde Dolar/TL kuru, sabah saatlerinde 08.42’de 43,38 seviyesine çıkarak yeni bir zirveye yaklaşmış durumda.

YÜKSELEN EURO/TL DEĞERİ

Euro/TL de yeni günde yukarı yönlü hareketlilik göstermeyi sürdürüyor. Geceden bu yana Euro/TL, 51,66 seviyesine ulaşarak rekor seviyeleri test etti. Bugün sabah seansı itibarıyla 08.38’de 51,55 seviyesinde işlem görmekte.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜYOR

Dolar, uluslararası piyasalarda gelen satış baskıları ile değer kaybederken, dolar endeksi 97 seviyesine doğru gerileyerek son dört ayın en düşük düzeylerini yakaladı. Yatırımcıların değerli metallere yönelmesi ve dolara olan ilginin azalması, bu durumu tetikleyen etkenler arasında. Dolar endeksindeki bu gerileme, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile birlikte döviz kurlarında yukarı yönlü hareketi ortaya çıkardı. Bu süreçte euronun değer kazanması da gözlemleniyor, dolar endeksindeki düşüş yeni rekorları gündeme getiriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Atlas Çağlayan Cinayetinde Tehdit Soruşturmasında Gözaltı

İstanbul'da Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehditler sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.
Gündem

Lazkiye Limanı’nda Sıvı Kokain Operasyonu Gerçekleştirildi

Kokain kaçakçılarının, operasyonlardan kaçmak için sıvı kokain üretimine yöneldiği belirlendi. Ele geçirilen madde, Lazkiye limanında yakalanarak komşu ülkeye gönderilmeye çalışıldı.
Gündem

Tarihi Kar Fırtınası Amerika’yı Vurdu: Faturalar Yükseliyor

AccuWeather, ABD'yi etkileyen büyük kar fırtınasının 200 milyon kişiyi kapsadığını ve mali zararının 105-115 milyar dolar arasında olacağını bildirdi.
Gündem

İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani Savaş Tehditlerine Yanıt Verdi

İran, çatışma bölgelerindeki sorunları çözmek için diyalog ve istikrara ağırlık verirken, savaş durumuna da hazırlıklı olduklarını belirtti.
Gündem

İran Üzerinde USS Abraham Lincoln’un Gücü Vurgulandı

ABD, İran ile olan gerginliğin arttığı bir dönemde USS Abraham Lincoln uçak gemisini Ortadoğu'ya sevk etti. Geminin özellikleri ve gönderilme gerekçesi merak ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.