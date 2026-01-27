Döviz Kurlarında Yeni Rekorlar Bekleniyor

KÜRESEL PİYASALARDA HAREKETLENME GÖRÜLÜYOR

Döviz kurlarında görülen yukarı yönlü dalgalanmaların ardından, dolar ve Euro yeni rekor seviyelere doğru ilerliyor. Haftanın ikinci işlem gününde Dolar/TL kuru, sabah saatlerinde 08.42’de 43,38 seviyesine çıkarak yeni bir zirveye yaklaşmış durumda.

YÜKSELEN EURO/TL DEĞERİ

Euro/TL de yeni günde yukarı yönlü hareketlilik göstermeyi sürdürüyor. Geceden bu yana Euro/TL, 51,66 seviyesine ulaşarak rekor seviyeleri test etti. Bugün sabah seansı itibarıyla 08.38’de 51,55 seviyesinde işlem görmekte.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜYOR

Dolar, uluslararası piyasalarda gelen satış baskıları ile değer kaybederken, dolar endeksi 97 seviyesine doğru gerileyerek son dört ayın en düşük düzeylerini yakaladı. Yatırımcıların değerli metallere yönelmesi ve dolara olan ilginin azalması, bu durumu tetikleyen etkenler arasında. Dolar endeksindeki bu gerileme, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile birlikte döviz kurlarında yukarı yönlü hareketi ortaya çıkardı. Bu süreçte euronun değer kazanması da gözlemleniyor, dolar endeksindeki düşüş yeni rekorları gündeme getiriyor.