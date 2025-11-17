Dünya Bankası İstanbul’a Afet Hazırlık Desteği Sağladı

dunya-bankasi-istanbul-a-afet-hazirlik-destegi-sagladi

DÜNYA BANKASI’NDAN İSTANBUL’A YENİ FİNANSAL DESTEK

Dünya Bankası, İstanbul genelinde acil durum yönetimi ve müdahale yeteneklerinin artırılması, ayrıca afetlere karşı dayanıklı ve enerji verimli kamu binalarının inşa edilmesi amacıyla toplam 554,4 milyon euroluk finansman sağladı. Alınan bilgilere göre, Türkiye’nin yurt dışıyla sürdürdüğü uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları halen devam ediyor. İstanbul’un afet ve iklim merkezli dayanıklılığını artırmak için geliştirilen İstanbul Kentsel Dirençlilik Projesi, 8 Ağustos’ta onayla yürürlüğe girmişti. Bugün ise bu proje çerçevesinde finansman anlaşması imzalandı. Proje, İstanbul Valiliği tarafından yönetilecek.

KAPSAMLI YENİLİK HEDEFİ

İstanbul Kentsel Dirençlilik Projesi’yle acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, afetlere dayanıklı ve enerji verimli kamu binalarının inşası hedefleniyor. Türkiye’nin bu yıl uluslararası kuruluşlardan sağladığı toplam uygun koşullu dış finansman miktarı ise yaklaşık 14,7 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, İstanbul’un afetlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla sağlanan dış finansmanın toplamı 1,9 milyar dolara yükseldi. 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası etkilenen illerin yeniden inşası için yapılan finansman ise yaklaşık 7,5 milyar doları buldu.

GÜÇLÜ ORTAKLIK VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun süreli işbirliklerinin olumlu yanlarını vurguladı ve “Dünya Bankası ile işbirliğimiz içinde afet risklerinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir şehirleşme konularında önemli adımlar atılmıştır. Bu güçlü ortaklık, gelecekte de kararlılıkla devam edecektir. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı hedefleyen ekonomi programımız çerçevesinde İstanbul’un depreme hazırlık süreçleri, afet yönetimi kapasitesi ve kentsel dayanıklılığın artırılmasına yönelik kamu yatırımlarına olan desteğimiz devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

