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Dünya Kupası 2026 Ayrıntıları Açıklandı

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48 ÜLKENİN KATILACAĞI TARİHİ DÖNEM

FIFA, Dünya Kupası tarihinde ilk defa 48 ülke takımının yer alacağı yeni edisyonu aylar öncesinden duyurdu. Düzenlenecek olan turnuvanın tarihleri ise 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

MAÇLAR KANADA, MEKSİKA VE ABD’DE OLACAK

FIFA Başkanı Gianni Infantino, maçların Kanada, Meksika ve ABD’de gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, New Jersey’de düzenlenecek final müsabakasında devre arasında bir “şov” etkinliği yapılacak. Infantino, bu etkinliğin “turnuvaya yakışır bir organizasyon” olacağının güvencesini verdi.

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