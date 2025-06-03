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E-Defter Süresi Uzatıldı, Dikkat!

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ELEKTRONİK DEFTERLERİN SÜRESİ UZATILDI

Elektronik defterlerin oluşturma ve imzalama süresi ile elektronik defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Bilgi İşlem Sistemine yüklenme süresi uzatıldı. GİB’den alınan bilgiye göre, 3 Haziran 2025 tarihli ve 189 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle e-Defter uygulamasına dahil olanlar, 10 Haziran 2025 tarihine kadar elektronik defterlerini oluşturma ve imzalama zorunluluğu altındadır.

YENİ TARİHLER BELİRLENDİ

Aynı süre zarfında, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyaları için süre, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Özellikle 14 Haziran 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması sebebiyle, e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresinin de 23 Haziran 2025 Pazartesi günü sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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