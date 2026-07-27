E-Kayıt Sonuçları 3 Ağustos’ta Açıklanacak

Eğitim
Sınıfta el kaldıran bir öğrenci ve öğretmen
2026-2027 eğitim-öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt takvimi belirlendi, veliler sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
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2026-2027 eğitim-öğretim yılında anaokulu, 1. sınıf ve 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt takvimi netleşti. Adrese dayalı otomatik kayıt sonuçları e-Devlet üzerinden duyurulacak. e-Kayıt sonuçları 3 Ağustos tarihinde kamuoyuna açıklanacak.

KAYITLAR OTOMATİK YAPILACAK

Öğrencilerin kayıt işlemleri sistem tarafından otomatik gerçekleştirilecek. MERNİS adres bilgileri esas alınarak başvuruya gerek kalmayacak. Veliler sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

UYUM EĞİTİMİ 7 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

2026-2027 eğitim-öğretim yılı 14 Eylül’de başlayacak. İlk ders zili o gün çalacak. Uyum eğitimi ise 7 Eylül’de düzenlenecek.

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