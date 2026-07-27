E-Kayıt Sonuçları 3 Ağustos’ta Açıklanacak

2026-2027 eğitim-öğretim yılında anaokulu, 1. sınıf ve 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt takvimi netleşti. Adrese dayalı otomatik kayıt sonuçları e-Devlet üzerinden duyurulacak. e-Kayıt sonuçları 3 Ağustos tarihinde kamuoyuna açıklanacak.
KAYITLAR OTOMATİK YAPILACAK
Öğrencilerin kayıt işlemleri sistem tarafından otomatik gerçekleştirilecek. MERNİS adres bilgileri esas alınarak başvuruya gerek kalmayacak. Veliler sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
UYUM EĞİTİMİ 7 EYLÜL’DE BAŞLIYOR
2026-2027 eğitim-öğretim yılı 14 Eylül’de başlayacak. İlk ders zili o gün çalacak. Uyum eğitimi ise 7 Eylül’de düzenlenecek.