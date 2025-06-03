Ekonomi

Eczacıbaşı’ndan 2,25 Milyar TL Satış

eczacibasi-ndan-2-25-milyar-tl-satis

ŞİŞLİ’DEKİ OFİS BİNASI SATILDI

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan ofis binasını sattığını duyurdu.

SATIŞ BEDELİ VE DETAYLAR

Şirketten yapılan açıklamada, ofis binasının 2,25 milyar TL karşılığında satıldığı belirtildi. Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, İstanbul Levent – Şişli’de bulunan 193 numaralı ofis binası “2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği” bilgisi verildi.

ŞİRKETİN PAY ORANLARI

Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sermayesindeki pay oranları da açıklandı. “Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.” bilgisi yatırımcılarla paylaşıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yök, İstanbul Üniversitesi Rektörüne Soruşturma Açtı

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar hakkında Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesi nedeniyle başlatıldığı öne sürülen Yükseköğretim Kurulu soruşturmasının bulunmadığı öğrenildi.
Gündem

Gözaltına Alınan 38 Kişi Tutuklandı

CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda eski Milletvekili Aykut Erdoğdu ve belediye yöneticileri tutuklandı. Gözaltına alınan 30 kişi mahkemeye sevk edilmişti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.