Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Schalke’de geçiren Edin Dzeko’nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sona ermek üzere ve yeni sözleşme için görüşmeler hızlandı. Alman temsilcisi tecrübeli golcüyle anlaşmada önemli aşama kaydetti. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor.

İMZAYA BİR ADIM KALDI

Schalke ile Edin Dzeko kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atabilir. Transferin gerçekleşme ihtimali yüzde 80 ila 90 arasında.

KULÜPTEN DOĞRULAMA GELMİŞTİ

Schalke Sportif Direktörü Frank Baumann daha önce Dzeko ile görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. Baumann, anlaşmanın henüz kesinleşmediğini ifade etmişti.