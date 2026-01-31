Eğilmez’den Yatırımcılara Kritik Ekonomik Uyarı

EĞİLMEZ, TÜRKİYE’DE KIRILGAN YATIRIM İKLİMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Eğilmez, günümüzdeki durumu finans tarihinin en büyük spekülasyonlarından biri olarak bilinen Hunt Kardeşler olayına benzetti. 1980’li yıllarda gümüş fiyatlarını 1,5 dolardan 50 dolara çıkaran Hunt Kardeşler, Fed’in tek bir hamlesiyle “Gümüş Perşembe” olarak adlandırılan günde iflas etmişti. Eğilmez, şişirilmiş beklentilerin tek bir politika hamlesiyle nasıl büyük bir çöküşe dönüşebileceğini dile getirerek yatırımcıları uyardı.

KIRMIZI BAYRAK: TEK BİR VARLIĞA BAĞLANILMAMALI

Mahfi Eğilmez, yatırımcıların servetlerini kaybetmelerine sebep olan en büyük yanlışın “Tek bir varlığa ya da tek bir siyasi senaryoya körü körüne bağlanmak” olduğunu aktardı. Bu durumun yatırımcının en pahalı hatalarından biri olabileceğinin altını çizen Eğilmez, piyasaların nasıl kırılgan bir yapıda olduğunu hatırlattı ve yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu: Siyasi figürlerin adımlarının her an değişebileceğini göz önünde bulundurarak, yatırım stratejilerini çeşitlendirmeleri gerektiğini belirtti.

DENGELİ YATIRIM SEPETİ ÖNERİSİ

Eğilmez, yatırımcıların yalnızca altına veya gümüşe güvenmek yerine, dengeli bir yatırım sepeti oluşturmalarının önemini vurguladı. “Uç senaryoları satın almak yerine, piyasa gerçeklerini analiz edin” ifadesiyle yatırımcıları gerçekçi yaklaşımlar geliştirmeye davet etti.

UYARI: YATIRIM TAVSİYELERİ GENEL NİTELİKTE

Bu metinde yer alan yatırım bilgi, yorum ve önerilerin yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığı unutulmamalıdır. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, yetkili kurumlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak özel olarak sunulmaktadır. Burada belirtilen öneriler, genel nitelikte olup mali durumunuz ve risk tercihlerinizle uyuşmayabilir. Bu sebeple, yalnızca burada verilen bilgiler ışığında yatırım kararı alınması, istenilen sonuçları doğurmayabilir.

