Ekk Toplantısı Sona Erdi

TOPLANTIYLA SANAYİ POLİTİKALARI ELE ALINDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Bu yıl gerçekleşen üçüncü EKK toplantısında, sanayide üretimin artırılması, rekabetin güçlendirilmesi ve ihracatın yükseltilmesi için atılması gereken adımlar, iş gücü piyasasındaki gelişmeler, istihdam politikaları ve değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete olan yansımaları gibi konular değerlendirildi.

YAZILI AÇIKLAMAYLA HEDEFLER BELİRTİLDİ

Toplantı sonrasında gerçekleştirilen yazılı açıklamada, “Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır.” ifadeleri kullanıldı. Enflasyonla mücadelede kararlılığı vurgulayan açıklamada, Türkiye’nin avantajlarını pekiştiren unsurlar sıralandı.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan ekonomi programıyla; mali disiplin korunarak enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Üretken kapasitenin artırılmasına yönelik yatırım ve ihracat odaklı politikalar güçlendiriliyor. İstihdamı desteklemek adına tüm adımlar güçlü bir koordinasyon ile atılmaya devam ediliyor. Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkileri, özel sektör ve tüm paydaşlarla değerlendiriliyor ve bu etkilerin sınırlandırılması için gerekli tedbirler alınıyor.