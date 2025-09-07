Ekonomi

Ekonomide Üç Yıllık Program Açıklanıyor!

ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın gerçekleştirecekleri basın toplantısında, ekonomik politikaları belirleyen Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayacak. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, toplantının saat 09.00’da olacağını belirtti. Paylaşımında, “Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyoruz” ifadesini kullandı.

DEZENFLASYON VE BÜYÜME HEDEFLERİ

Programın, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koymanın yanı sıra, yapısal reform gündemini de paylaşacağını kaydeden Yılmaz, “Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz” dedi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi destek vermesi ve halkın desteğiyle belirlenen hedeflere kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı ve Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

