Ekrem İmamoğlu’na İptal Yazısı Gönderildi!

DİPLOMANIN İPTALİNE DAİR YAZI GÖNDERİLDİ

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline yönelik bir tebliğ yazısı gönderdi. Yazıda, “Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No’lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

DAVALAR VE SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

Daha önce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair yapılan ihbarlar ile Yükseköğretim Kurulu’ndan gelen raporda diplomanın sahteliğine ilişkin tespitler ışığında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla bir soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazıda İmamoğlu’nun diplomasının kullanılarak yapılacak her türlü iş ve işlemin hukuka aykırı olmaması için gerekli adımların hızlı bir şekilde atılmasını talep etmişti.

DİPLOMA BİLGİSİ VERİ TABANINDAN KALDIRILDI

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptaline dair karar alındığını duyurmuştu. Ekrem İmamoğlu’nun diploma bilgisi ise 6 Mayıs’ta üniversitenin veri tabanından kaldırıldığı bildirilmişti.