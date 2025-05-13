Ekrem İmamoğlu’na Yeni Soruşturma Açıldı

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Tutuklu olan Ekrem İmamoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu’na, ‘savcılara yönelik ifadeleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret’ suçu işlendiği iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldığı bildiriliyor.

İKİ SAVCIYI ELEŞTİRMİŞTİ

19 Mart tarihinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta savcılık ifadesinin sonrasında İstanbul 10. Sulh Hukuk Hakimliği’nde tutuklanmıştı. İmamoğlu, hakimlik ifadesinde, soruşturmayı yürüten iki savcıyı eleştirmişti.

RESEN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İmamoğlu hakkında, hakimlik ifadesindeki bazı cümleleri gerekçe gösterilerek “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YARIN İFADE VERECEK

Bu yeni soruşturma kapsamında İmamoğlu, yarın SEGBİS sistemi aracılığıyla Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ifade verecek.