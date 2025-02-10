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Elektrik Kesintisinin Nedeni Maymun Oldu

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ELEKTRİK KEŞİNTİSİ ÜLKEDEN CEVAP ALDI

Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’nun güneyinde meydana gelen elektrik santralindeki arıza, dün ülke genelinde geniş kapsamlı bir elektrik kesintisine neden oldu. Kesintinin etkisi sabahın ilk saatlerine kadar sürdü ve bu süre zarfında halka büyük zorluklar yaşatıldı. Arızanın düzeltilmesinin ardından, sağlık tesisleri ve su arıtma tesislerine öncelik verilerek, 22 milyon nüfuslu ada ülkesinde elektrik yeniden verilmeye başlandı.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMASI ŞAŞIRTDI

Yaşanan arızaya ilişkin yetkililerin verdiği bilgiler kamuoyunu şaşırttı. Enerji Bakanı Kumara Jayakody, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir maymun, şebeke trafomuza girerek sistemde arızaya neden oldu” şeklinde ifade etti. Bu ilginç olay, elektrik kesintisinin nedenini açıklaması açısından dikkat çekici oldu.

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