Elektrikli C-Serisi Ekim’de Türkiye’ye Geliyor

Ekonomi
Elektrikli C Serisi Ekim'de Türkiye'ye Geliyor
Yeni C 400 4MATIC, elektrikli otomobil pazarında önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.
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Türkiye’ye serinin en güçlü versiyonu olarak gelen C 400 4MATIC, Macaristan’daki Kecskemét fabrikasında üretilen yeni MB.EA-M platformunu kullanıyor. Elektrikli model, içten yanmalı C-Serisi’nin yerini almayacak. İki farklı C-Serisi ürün gamında birlikte sunulacak.

C 400 4MATIC’TE 800 KİLOMETREYE YAKIN MENZİL

İki elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen C 400 4MATIC, 489 HP ve 800 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 4 saniyede ulaşan otomobilin azami hızı 210 km/s.

BATARYA 22 DAKİKADA YÜZDE 80’E ULAŞIYOR

Kullanılabilir kapasitesi 94 kWh olan batarya, 592 ile 762 km menzil sağlıyor. 800 volt mimari ve 330 kW DC şarj desteğiyle batarya 22 dakikada yüzde 80’e doluyor.

İKİ VİTESLİ ŞANZIMAN VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

Yeni elektrikli C-Serisi, içten yanmalı modele göre 97 mm daha uzun aks mesafesine sahip. 4.9 metreye yakın uzunlukta olan otomobil, 470 litre bagaj ve 101 litre ön bagaj sunuyor.

RIFTER BURSA’DA YERLİ ÜRETİLECEK

Peugeot, hafif ticari araç modeli Rifter’ı Türkiye’de üretmeye hazırlanıyor. Model, 2026’nın üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretilecek.

TOFAŞ YATIRIMIYLA YERLİ ÜRETİM GENİŞLİYOR

Rifter, Tofaş’ın 256 milyon Euro’luk yatırım kapsamındaki K9 projesinin bir parçası. Projeyle Bursa fabrikasının Stellantis için hafif ticari araç üretim rolü genişliyor.

RIFTER SATIŞLARDA İKİNCİ SIRADA

Model, 2025’te 18 bin 154 adetle segmentinin en çok tercih edilen ikinci modeli oldu. 2026’nın ilk altı ayında 8 bin 350 adet satışa ulaştı.

FORD VE GEELY İSPANYA’DA ORTAKLIK KURUYOR

Ford ile Çinli Geely Auto, Avrupa’daki maliyet baskısına karşı güçlerini birleştiriyor. İki şirket, Ford’un Valencia fabrikasında ortak üretim için yeni bir şirket kurmayı planlıyor.

VALENCIA FABRİKASINDA İKİ MARKA ÜRETECEK

Ford’un yüzde 66, Geely’nin yüzde 34 pay sahibi olacağı ortaklık 2027’de faaliyete geçecek. İlk araçların 2028’de banttan inmesi hedefleniyor.

ÜRETİM PROGRAMINDA DÖRT YENİ MODEL VAR

Yaklaşık 500 bin araçlık yıllık kapasiteye sahip fabrikada Ford ve Geely modelleri üretilecek. Programda Ford için yeni bir Crossover ve Bronco üyesi planlanıyor. Geely için iki elektrikli SUV üretim programına alındı.

ORTAKLIK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Ortaklıkla fabrikanın kapasitesinin daha etkin kullanılması amaçlanıyor. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve Valencia’nın yeni bir üretim merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor. Anlaşma, Geely’nin Avrupa’daki büyümesini hızlandıracak. Ford’un 2029’a kadar beş yeni binek model sunma planını destekleyecek.

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