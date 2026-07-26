Emeklilere 3.552 TL Fark Ağustos’ta Ödenecek

Emeklilerin merakla beklediği fark ödeme takvimi enflasyon verileri ve zam oranları belirlendikten sonunda resmiyet kazandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen düzenleme taban aylıkları yükseltti. Maaş farklarının hesaplara aktarılacağı gün netleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23.552 TL OLARAK BELİRLENDİ

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen karar Resmi Gazete’de yayımlandı. En düşük emekli maaşına seyyanen artış yapıldı. Yeni taban maaş 23.552 TL oldu. Ödenecek fark tutarı 3.552 TL olarak belirlendi. Kök aylığı düşük olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Hazine desteği sağlandı. Destek artırılarak en düşük ödeme miktarı 23.552 TL’ye tamamlandı.

3.552 TL'LİK FARK ÖDEMELERİ AĞUSTOSTA HESAPLARDA

Temmuz ayında maaş ödemeleri eski tutar üzerinden yapıldı. Milyonlarca emekli farkı henüz hesabında göremedi. Süreç artık tamamlandı. Fark ödemeleri Ağustos ilk haftasında hesaplara tanımlandı. Emekliler bu tutarı maaş aldıkları bankalardan çekebilecek.