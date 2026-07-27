En Çok Atama Yapılan 10 Öğretmenlik Branşı

Binlerce öğretmen adayı MEB kadrolarına atanmak için ter dökerken en kritik soru hangi branşın ne kadar kontenjan açtığı ve hangi puanlarla atama yaptığıdır. 2023-2026 verileri en çok atama yapılan 10 branşı gösteriyor. Bu analiz adaylar ve tercih yapacak gençler için önemli.

EN YÜKSEK KONTENJAN SINIF VE ÖZEL EĞİTİMDE

Sınıf Öğretmenliği 2023’te 7.878 kontenjanla lider. 2026 AGS’de 2.816 kontenjanla üst sırada. Puan aralığı 69.9 ile 75.8 arasında. Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjanı arttı. 2023’te 2.079 olan sayı 2025’te 3.087 oldu. Puanlar 59.5 ile 74.4 arasında dengeli.

BAZI BRANŞLARDA KONTENJAN DARALMASI YAŞANIYOR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kontenjanı düştü. 2023’te 2.604 olan sayı 2026’da 762’ye indi. İngilizce Öğretmenliği 2.433’ten 801’e geriledi. Okul Öncesi ve Rehberlik de listede yer alıyor. Uzmanlar adaylara puan değişim trendlerine dikkat etmelerini öneriyor.