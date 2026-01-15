En-Nesyri’den Everton Teklifine Şaşırtıcı Reddediş

Ara transfer döneminde dikkat çeken hamleler yapan Fenerbahçe’de ayrılacak futbolcuların geleceği büyük merak konusu oldu. Bu isimlerin başında yer alan Youssef En-Nesyri için Everton, Napoli ve Al Sadd’ın ilgisi olduğu biliniyor. Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden En-Nesyri’nin, Everton’ın teklifine beklenmedik bir yanıt verdiği öğrenildi.

EVERTON TEKLİFİNE RET

Everton, En-Nesyri için 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama önerisi sunmuştu. Ancak elde edilen bilgilere göre, Faslı golcü, İngiltere’de oynamak istemediğini ifade ederek bu teklifi düşünmeden geri çevirdi. Diğer yandan, En-Nesyri’nin peşindeki bir başka ekip olan Al Sadd’ın da bir teklifle geldiği öğrenildi.

AL SADD’DAN ÇEKİCİ TEKLİF

Yapılan habere göre, Al Sadd, En-Nesyri’nin yıllık 6.5 milyon euroluk ücretinin tamamını karşılayabileceğini ve 5 milyon euro kiralama bedeli garantisi verdiklerini belirtti. Deneyimli santrforun geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.