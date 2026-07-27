En Yüksek Puanlı Tıp Programları Netleşti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verileri sonrası tıp fakültelerinin taban puanları ve başarı sıralamaları netleşti. Açıklanan tablolara göre İstanbul Medipol Üniversitesi ve Koç Üniversitesi en yüksek puanlı tıp fakülteleri listesinde zirveyi paylaştı. Köklü devlet üniversiteleri de üst sıralarda yerini sağlamlaştırdı.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ZİRVEDE YER ALDI

Sayısal puan türünde en başarılı öğrenciler vakıf üniversitelerine yöneldi. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) Burslu programı 38. sıradan öğrenci aldı. Koç Üniversitesi Tıp (İngilizce) Burslu programı 43. başarı sırasıyla ikinci oldu. Acıbadem Üniversitesi Tıp (İngilizce) Burslu programı 210. sıra ile ilk üçü tamamladı.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİDERLİĞİ KORUDU

Devlet üniversiteleri arasında en yüksek puan Hacettepe Üniversitesi’ne ait oldu. Hacettepe Tıp (İngilizce) 534,82259 puanla 1.169. sıradan öğrenci kabul etti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 1.391. sırada yer buldu. Ankara Üniversitesi İngilizce tıp programı 2.562. sıradan öğrenci aldı. İstanbul Üniversitesi Çapa İngilizce tıp programı 3.456. sırada kaldı.