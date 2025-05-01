Engin Polat Ve Babası Hapis Cezası

MAHKEME DURUŞMASI VE SANIKLAR

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davanın dördüncü celsesine, tutuksuz sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat katılmadı. Duruşma salonunda sanık Ahmet Gün ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, sanık Engin Polat ve Sezgin Polat’ın “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, Ahmet Gün “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçuna iştirak ettiği nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Daha önce sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik “sahte fatura kullanılması”, “muhasebe hileleri yapılması” ve “çifte defter tutulmasına” dair suçlamalarla bir soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat, Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün için “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” gerekçesiyle, 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açmış, savcılığın hazırladığı iddianame İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.