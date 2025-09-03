Epstein Davası Kayıtları Açıklandı: Kanıt Yok

YENİ KAYITLAR AÇIKLANDI

ABD’de Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein davasına dair 33 bin 295 sayfalık kayıt yayımladığını açıkladı. Komitenin internet sayfasında, Epstein davasına ait belgelerin kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın sağladığı belgelerin devamının geleceği vurgulandı ve kamuoyunun bu kayıtlara erişebileceği adresler paylaşıldı. Komite başkanı James Comer, 5 Ağustos’ta Epstein ile ilgili kayıtlar için mahkeme celbi yayımlamıştı.

EPSTEIN OLAYININ DETAYLARI

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde ölü bulundu. Epstein davasına ait belgelerde, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey ve diğer birçok ünlü ismin isimleri yer aldı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise “Epstein dosyaları” olarak bilinen belgelerle ilgili incelemeler yürüttü.

İDDİALAR VE SONUÇLAR

Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein’ın binlerce görüntüsünü incelediklerini belirtti. Ancak bu inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi”ne dair bir kanıta ulaşılamadığı ifade edildi. Epstein’ın, hükümet yetkilileri ve iş insanları gibi birçok kişinin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürüldü; ancak raporlar Epstein’ın hücresinde intihar ettiği yönünde sonuçlandığını aktardı. Gazeteci Tucker Carlson da Epstein’ın “İsrail için çalıştığını” öne sürdü. Wall Street Journal, Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’ın 50’nci doğum günü için tanıdıklarından ona bir mektup yazmasını istediğini ve bunun Trump’a ait olan bir mektup içerdiğini iddia etti. Adalet Bakanlığı, Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmeye ait ses kaydı ve tutanakları da paylaştı. Buna göre Maxwell, Epstein’ın bir “müşteri listesi” olmadığını öne sürdü.