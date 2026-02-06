Epstein’in Putin ile Görüşme Çabaları Belgelerde Ortaya Çıktı

Yeni Bilgiler Jeffrey Epstein Hakkında Ortaya Çıktı

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’le ilgili kapsamlı belgeler kamuoyuna sunuldu. ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein hakkındaki soruşturmaları çerçevesinde yayımladığı 3 milyondan fazla yeni belgedeki bilgilere göre, Epstein’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelme çabaları dikkat çekiyor. Bu belgeler, birçok üst düzey Rus yetkilinin Epstein ile doğrudan iletişim kurduğunu ve Epstein’ın yıllar boyunca farklı isimler üzerinden Putin’le görüşme ayarlamak için pek çok kez girişimde bulunduğunu gözler önüne seriyor.

DÜŞÜK PROFİLDEN YÜKSEK TEMASLARA

Belgeler, Epstein’ın özel e-posta yazışmalarında, 2010‘lu yıllarda eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland aracılığıyla Putin’le görüşmelerin ayarlanmasına yönelik sıkça yazışmalar yaptığını gösteriyor. Bu girişimlerin, 2018 yılına kadar aralıklı olarak devam ettiği anlaşılıyor. Ayrıca, belgelerde Epstein’ın, Rusya Federal Güvenlik Hizmetleri Akademisi’nin üst düzey mezunları arasında yer alan Sergey Belyakov, Kremlin’e yakın iş insanı Oleg Deripaska ve önceki dönemde Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapmış olan Vitaly Churkin gibi önemli isimlerle de irtibat halinde olduğu belgeleniyor.

PUTİN’LE GÖRÜŞME KAYDI BULUNMUYOR

Adalet Bakanlığı’nın dosyalarında, tüm bu girişimlere rağmen Epstein’ın Putin ile herhangi bir görüşme gerçekleştirdiğine dair bir kanıta rastlanmadığı belirtiliyor. Yayınlanan dosyalarda Putin’in adı 1000’in üzerinde referansta geçmesine rağmen, bu referansların çoğu medya özetleri ve kişisel ilişkilerden ziyade, Putin hakkında yayınlanan haber kupürlerinden oluşuyor.

JEFFREY EPSTEİN VE DAVA DOSYALARI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulundu. Dava dosyalarında yer alan ünlü isimler arasında Prens Andrew, eski ABD Başkanları Donald Trump ve Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield gibi isimler dikkat çekiyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile yürütülen incelemeler sonucunda, bu ünlülerin bir “müşteri listesi”nin tutulduğuna dair kesin bir kanıta ulaşamadıklarını, aralarında devlet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının bulunduğu kişilerin suça ortak olduğu iddialarına ulaşamadan, Epstein’ın hücresinde intihar ettiğini belirtti.