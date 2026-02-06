İstanbul’da Banka Soygunu Gerçekleşti

Olay, Hacı Kadın Mahallesi’ndeki bankada saat 17.00’de gerçekleşti. Edinilen verilere göre, bankaya gelen maskeli bir şüpheli, silahını çıkararak soygunu gerçekleştirdi.

PARANIN BİR KISMI DÜŞTÜ

Soygun sırasında şüphelinin, bankadan yaklaşık 112 bin lira aldığı öğrenildi. Kaçtığı sırada yolda bir kişiye çarpan şüpheli, bu çarpma esnasında yaklaşık 80 bin lira ile olayda kullandığı silahı yere düşürdü. Çarptığı birey, yerde kalan parayı alarak bankaya teslim etti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredeki kişilerin durumu ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, 32 bin lira ile kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik polis tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.