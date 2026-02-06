Galatasaray Can Armando Güner’i Transfer Etti

galatasaray-can-armando-guner-i-transfer-etti

Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner’i kadrosuna dahil etti. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Güner’in videolarına yer vererek, “Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin” ifadesini kullandı.

CAN ARMANDO GÜNER GALATASARAY’DA

Sarı-kırmızılı ekip, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir.” dedikleri belirtildi.

ÜÇ PASAPORTU VAR

Türk babaya ve Arjantin asıllı Alman anneye sahip olan genç futbolcu, kariyeri boyunca Almanya ve Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi. Futbola Schalke 04 altyapısında adım atan Can Armando Güner, sonrasında Borussia Mönchengladbach altyapısına geçiş yaptı. Bu sezon, Borussia Mönchengladbach genç takımında 14 maçta yer alan Güner, 4 gol atmayı başardı.

BOEY’İ DUYURDULAR

Öte yandan, Galatasaray, Boey’i bağlama çaldığı videosu ile duyurdu.

