İstanbul’daki Uyuşturucu Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

istanbul-daki-uyusturucu-operasyonunda-13-kisi-tutuklandi

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU VE FUHUŞ OPERASYONU

İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı. Soruşturmanın kapsamı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çeken bir isim olarak Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya yer almaktadır. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 19 kişi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda, Ali Kaya’nın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı.

