Erdal Özyağcılar’a Bursalı Hayrandan Büyük Jest

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Erdal Özyağcılar, bir kadınla etkileşimde bulunuyor
Erdal Özyağcılar, yol tarifi isterken bir hayranından beklenmedik bir hediye aldı ve bu anları paylaştı.
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Erdal Özyağcılar, Bursa’daki yazlığına gitmek için yola çıktığı sırada beklenmedik bir karşılaşma yaşadı. Usta oyuncu, yolu karıştırınca bir vatandaştan yardım istedi. Karşısına çıkan duyarlı hayranı, ona çok özel bir jest yaptı.

YOL SORARKEN SICAK BİR SOHBET BAŞLADI

Oyuncu ile kadın arasındaki samimi diyalog kameraya yansıdı. Özyağcılar, yol tarifi istediğini söyledi. Kadın ise onu çok sevdiğini belirtti.

ORGANİK YUMURTAYLA ENERJİ DESTEĞİ

Kadın, Özyağcılar’ı hemen tanıdığını ifade etti. “Bu kör gözlerimle tanıdım” diyen hayranı, taze ve organik yumurta hediye etti. “Hocama enerji versin, güç versin” diyerek jestini tamamladı. Özyağcılar, mavi yumurtaları alarak yoluna devam etti. O anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

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