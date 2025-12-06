Erdoğan’dan Maduro’ya İlişkiler Üzerine Vurgu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama doğrultusunda, gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile Venezüella arasındaki ikili ilişkiler ve bölgedeki meseleler değerlendirildi.

TÜRKİYE’NİN BAŞARILI DİYALOG YAKLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmede Venezüella Devlet Başkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri dikkatle izlediklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla üstesinden gelinebileceğine inandığını ve bunu her ortamda vurguladıklarını aktardı.

GERGİNLİĞE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Erdoğan, ABD ile Venezüella arasında diyalog kanallarının açık kalmasının önemine dikkat çekerek, bölgede gerginliğin en kısa sürede sona ermesini umut ettiklerini belirtti.