Erdoğan, İİT Zirvesi’nde İran’a taziyelerini iletti

İSLAM DÜNYASINA YAPILAN TAZİYELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail’in terör saldırılarında, bombardıman ve suikastlarında vefat eden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Binlerce yıllık tarihiyle, zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz.” dedi. Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İslam dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu aktardı. Toplantıda alınan kararların İslam ümmeti ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, “Teşkilatın küresel barış ve refahın sağlanmasına verdiği desteği alacağınız kararlarla bir kez daha dünyaya duyuracağınızdan eminim.” diye konuştu.

GAZZE’DE YAŞANAN KAYIPLAR

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında, yüzde 65’inden fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu 55 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirtilerek, hayatını kaybedenleri rahmetle andığını ve yaralı Filistin vatandaşlarına şifa dilediğini ifade etti. “Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimiz acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz.” diyen Erdoğan, “Zulüm ne kadar koyu olsa da inşallah adalet tecelli edecek, zafer mutlaka inananların olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Erdoğan, İsrail’in işgal ve saldırı politikalarının son iki yıldır arttığını kaydetti: “Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail, bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor.” Gazze’nin devasa enkaza çevrildiğini belirten Erdoğan, insanlar için hayatta kalma mücadelesinin çok zor olduğunu dile getirdi. “İsrail’in devlet terörü altında İran’a yönelik saldırıları karşısında güçlü bir duruş sergilemekte kararlıyız.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

Erdoğan, “İsrail’in Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye’ye yönelik saldırılarının tanımı haydutluktur.” dedi. Uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemlerin, İsrail’in yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet ettiğini anlattı. “Nükleer programlarla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşen bu saldırılar oldukça manidardır.” diyen Erdoğan, Netanyahu hükümetinin müzakereler sürecini baltalamaya çalıştığını vurguladı.

BİRLEŞİK DURUŞUN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’un kaderi, Şam’ın kaderinden, Bağdat’ın kaderinden ayrı değildir.” diyerek, Müslümanların kaderlerinin ortak olduğunu belirtti. “Aramızdaki tutum farklılıklarının bu kritik dönemde bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz.” şeklinde ifade eden Erdoğan, uluslararası topluma akıl ve sağduyu çağrısında bulundu. İki devletli çözümün önemini vurgulayan Erdoğan, bu konuda girişimlerinin süreceğini ve uluslararası konferansların yapılmasını temenni etti.

Erdoğan, “Bugün birbirimize daha sıkı sarılmaya, saflarımızı daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var.” diyerek, toplantının amacının İsrail’in politikasına karşı birlikte duruş sergilemek olduğunu sözlerine ekledi.