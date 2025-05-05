Erdoğan: Kentsel Dönüşüm İçin Hazırlık Yapıyoruz

CUMHURBAŞKANINDAN KIZILAY AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kızılay kan talebinin yüzde 97’sini karşılayabiliyor. Kızılay’ın aktif bağışçı sayısı 1 milyon 179 bine ulaşırken, 2024’te 33 milyon kişiye ulaştı.” dedi. İstanbul depremi sonrası kentsel dönüşüm projelerine de değinen Erdoğan, “Kentsel dönüşüm için kaybedecek vaktimiz yok. Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “İdolojik takıntılarla önümü engel koyanlarla uğraşacak vaktimiz yok. Deprem gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar.” diye konuştu.

MİLLİ MESELELER İÇİN HAZIRLIKLAR

Erdoğan’ın açıklamalarından dikkat çeken bazı başlıklar şöyle: “Kızılay’ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Önceki hafta İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde Kızılay’ımız meydandaydı. Mega proje diye ciddi deprem projelerinin koca balon olduğu ortaya çıkarken Kızılay’ımız milletimizin imdadına koşmuş İstanbulluların ihtiyacını karşılamak için seferber olmuştur.” Ayrıca, “Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye bakınca Kızılay’ımızı AFAD’ımızı görmüştür. Kimin iş yaptığı kimin şov yaptığı bir kez daha anlaşıldı.”

Kızılay’ın Gazzeli kardeşlere verdiği destekten de bahseden Erdoğan, “Kızılay, İsrail saldırılarının başladığı günden beri Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadı. Kızılay, insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstleniyor.” diye belirtti. Erdoğan, “Kimsenin ulaşamadığı bölgelerde Kızılay’ımız mahzun gönüllere umut aşılıyor.” ifadesini kullandı.