Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Trump ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşmenin büyük ihtimalle olacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, yeni Air Force One için düzenlenen törende Ankara zirvesine katılacağını doğruladı. Bu ziyaret, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye’ye ilk resmi ziyareti olacak.

ZİRVE İTTİFAK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ TOPLANTISI OLACAK

Trump’ın Ankara’daki NATO zirvesine katılacağı daha önce duyurulmuştu. Zirvenin ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacağı ifade edildi.

TÜRKİYE İKİNCİ KEZ NATO ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Zirve, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek. Bu, NATO’nun 36. liderler toplantısı olacak. Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi’nden sonra ikinci kez ev sahipliği yapacak.