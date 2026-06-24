Fenerbahçe Amara Diouf ile Sözleşme İmzaladı

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Fenerbahçe forması giymiş genç futbolcu poz veriyor
Fenerbahçe, genç yetenek Amara Diouf'u kadrosuna katarak geleceğe yönelik önemli bir adım attı.
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Fenerbahçe, Afrika futbolunun en parlak yeteneklerinden 18 yaşındaki Amara Diouf’u 5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Genç futbolcu, ülkesinin Generation Foot takımından sarı lacivertli kulübe katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun gelişiminin planlı bir programla takip edileceği belirtildi. İmza töreninde yönetim kurulu üyeleri Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan hazır bulundu. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, transferde başkan ve yönetim kurulunun destek verdiğini söyledi.

DİRK KUYT YUVASINA DÖNDÜ

Dirk Kuyt, Fenerbahçe’ye birinci yardımcı antrenör olarak geri döndü. Kulüp, eski futbolcunun teknik direktör İsmail Kartal’ın ekibine katıldığını duyurdu. Açıklamada, profesyonelliği ve mücadeleci karakteriyle taraftarın sevgisini kazandığı ifade edildi. 120. yılda şampiyonluk hedefiyle Kuyt’ı yeniden ailede görmekten mutluluk duyulduğu belirtildi.

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