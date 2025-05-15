Erdoğan: Silah bırakma sürecini MİT izleyecek

DEPREM SONRASI GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda konuşma yaptı. Erdoğan, “Konya’da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” diyerek deprem mağdurlarına destek oldu. Ardından partinin geçmişine ve teşkilatın temeline dair açıklamalar yaptı. “Biz siyaset sahnesine öylesine çıkmış bir kadro öyle bir teşkilat asla değiliz. Bizi bir araya getiren ortak bir anlayışımız, hedeflerimiz, ortak bir davamız var.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞ İLE BAĞLANTIMIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz AK Parti’nin tabelasını asınca siyaset sahnesine çıkmadık. Bizim için tarih AK Parti ile başlamadı.” dedi. Geçmişe vurgu yaparak, “Bizim için tarih 200 yıl önce başlamadı. AK Parti olarak kökü mazide olan atiyiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, çıkılan bu yolda büyük bir dava ve misyon olduğunu belirten Erdoğan, “Bu yol aşk ister, gayret ister, çabalama ister, yanıp tutuşma ister.” dedi. Bu yola millet ve vatan için çıktıklarını vurguladı.

ORTAK ZAFERLERİMİZ

Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların birlikte zaferler elde ettiğini dile getirerek, “Zaferlerimiz ortaktır.” ifadesini kullandı. Düşme durumunda zayıflatıldığını söyleyen Erdoğan, “Böl, parçala, yönet” stratejisine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İçeride ve dışarıda birleştirici bir tutum sergileyeceklerini belirtti: “Başkaları ne yaparsa yapsın biz inadına kardeşliği savunacağız.”

TERÖRİST GRUPLARA YAKLAŞIM

Cumhurbaşkanı, PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinin titizlikle izleneceğini belirtirken, “Biz terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız.” dedi. MHP ile yakın iş birliği içinde olduklarını vurguladı ve, “Milletimizi terör girdabından tamamen çıkartmakta kararlıyız.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin sınırlarında teröre tahammül edilmediğini ve edilmeyeceğini yineledi.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski’yi ağırladıklarını ve Rusya-Ukrayna savaşında adil bir barış sağlama çabalarını konuştuklarını ifade etti. Türkiye’nin uluslararası arenada konumunu güçlendirdiğini belirterek, “Türkiye’nin ufku açılıyor.” dedi. Terörsüz bir Türkiye ile en büyük eserlerini inşa ettiklerini belirtti. “Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli duruyor.” şeklinde açıklama yaptı.