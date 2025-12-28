Erdoğan Ve Bahçeli’den Depremzedelere Moral Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da gerçekleştirdiği program kapsamında 600 Konutlar Sitesi’nde depremzede Karakuş ailesini ziyaret etti.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ, DEPREMZEDE AİLEYİ ONURLANDIRDI

Ziyarette Erdoğan’a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti. Cumhurbaşkanı, Karakuş ailesiyle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ailesiyle birlikte enkazdan kurtulduklarını belirten Ömer Karakuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet etme hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti. Karakuş, “Burası şu an 600 Konutlar ve Temmuz ayında ben evime geçtim. Yaklaşık 6 aydır evimde oturuyorum. Evim çok güzel, çok konforlu. Rabbim devletimizden razı olsun. Bugün ağır bir misafirimiz vardı; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bakanlarımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimiz misafirimiz oldu. Unutulmayacak bir anı oldu bizler için. Kendisi bizleri çok onore etti. Rabbim hepsinden razı olsun. Beni hayalim ne deselerdi, Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yerde oturup muhabbet etmek isterdim, ve Rabbim gönlüme göre verdi. Çok şükür evimize de geçtik, rabbimden daha ne isteyebilirim” dedi.

“BURADA BÖYLE MİSAFİRLERİM OLDUĞUNA İNANAMAZDIM”

Ziyaretin mutluluğunu dile getiren Esra Nur Karakuş, “Bugün ağır misafirlerimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın MHP Genel Başkanı misafirimiz oldu. Çok mutlu olduk. Yeni evimden çok memnunum, çok beğeniyorum. Evimde böyle bir misafir ağırlayacağım aklıma gelmezdi. Her şey güzel düşünülerek yapılmış. Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk kahvesi ikram ettik” dedi.

