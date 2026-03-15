İsrail Basınından Netanyahu ve Zelenskiy İddiası

İSRAİL, UKRAYNA’DAN YARDIM İSTİYOR

ABD ve İran arasındaki gerilim sürerken, İsrail basınında ilginç bir iddia gündeme geldi. Bir İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi talep ettiğini açıkladı. Ancak, niyet edilen görüşmenin detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

NETANYAHU’NUN GÖRÜŞME PLANI

Diğer bir medya kaynağı ise, Netanyahu’nun Zelenskiy ile Ukrayna’nın uzun süredir mücadele ettiği İran insansız hava araçlarına karşı savunma işbirliği hakkında görüşmeyi planladığını dile getirdi. İran’ın İsrail’e yönelik füzeler ve insansız hava araçlarıyla yaptığı bazı misilleme saldırılarının önlenememesi, İsrail’in mevcut savunma kapasitesini sorgulatmaya başlamış durumda.

SAVUNMA STOKLARI KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜ

Amerika merkezli bir haber kaynağı, İsrail’in elindeki önleyici savunma füzelerinin kritik bir seviyeye düştüğünü bildirdi. Bu gelişme, İsrail’in savunma sistemlerinin etkinliği konusunda endişeleri artırıyor.

TRUMP’TAN ZELENSKİY’E ELEŞTİRİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bağlamında Zelenskiy’i eleştirerek, “Zelenskiy’nin anlaşma yapmak istememesine şaşırdım. Ona, Putin’in anlaşmaya hazır olduğunu belirtin. Zelenskiy ile anlaşmak çok daha güç” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trump, Zelenskiy’nin İran insansız hava araçları ile mücadelede ABD güçlerine yardım teklifine dair, “Yardıma ihtiyaç duymuyoruz. Yardım isteyeceğimiz son kişi Zelenskiy’dir” değerlendirmesinde bulundu. Trump, Rusya’nın ABD güçleriyle ilgili istihbarat paylaşıp paylaşmadığına dair belirsizlikler olduğuna da vurgu yaptı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mine Tozlu Biçer ve 4 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da, Marka Yatırım Holding'in başkanı Mine Tozlu Biçer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında soruşturma açıldı ve gözaltına alındılar.
Gündem

ABD Ordusuna Ait Tank Sevkiyatı Sosyal Medyada Gündem Oldu

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşta 16. günün başlangıcıyla birlikte, İran'a yönelik kara harekatı için Irak'taki benzer zırhlı araçların sevk edildiğine dair endişe verici görüntüler yayımlandı.
Gündem

Arda Güler İspanya’da Tarih Yazdı

Real Madrid, LaLiga'nın 28. haftasında Elche'yi 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Arda Güler'in attığı gol, maça damga vurdu ve tarihi bir başarıya imza attı.
Gündem

Fenerbahçeli Kalecinin Eşinden Sosyal Medya Tepkisi

Fenerbahçe kalecisi Ederson Moraes'in eşi Lais, sosyal medya üzerinden saldırı ve tehdit mesajlarıyla karşılaştığını duyurdu.
Gündem

Yahudilerin Yeni Göç Rotaları Hangi Ülkelerde Şekilleniyor

Yahudi göç tercihleri son dönemde güvenlik, ekonomik istikrar ve kabul gibi faktörlere göre değişti. Avrupa ve Latin Amerika'daki nüfusun düştüğü gözlemlendi. En fazla hangi ülkede yaşıyorlar?

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.