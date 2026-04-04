Erdoğan Ve NATO Genel Sekreteri İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatların yoğun buluşmalarını sürdürüyor.

NATO GÖRÜŞMELERİNE DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun 77. yıl dönümü dolayısıyla NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KÜRESEL VE BÖLGESEL AÇILARDAN DEĞERLENDİRMELER

Görüşmenin detayları, İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Toplantıda, bölgesel ve küresel meseleler ile NATO’yu etkileyen konular değerlendirildi.

Sohbette, Orta Doğu’daki İran’a yönelik askeri müdahalenin yarattığı jeostratejik kriz, Ukrayna-Rusya savaşı ve ittifakın geleceği gibi stratejik konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik müdahalenin bir jeostratejik çıkmaza yol açtığını belirterek, “uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çaba ve gayretlerini artırması” gerektiğini ifade etti.

BARIŞÇIL ÇÖZÜMLERE VURGULAR

Erdoğan, NATO’nun Türkiye’nin hava savunmasına olan desteğine dikkat çekerek, bu dayanışmanın ittifakın caydırıcılığını yeniden pekiştirdiğini dile getirdi. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşının barışçıl yollarla çözülmesi konusundaki Türkiye’nin çabalarının devam ettiğini kaydetti.

NATO’NUN 77. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Görüşme sırasında NATO’nun 77. kuruluş yıl dönümü de kutlandı. Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde, ittifakın gelecekteki zorluklara karşı daha dayanıklı ve etkili bir yapıya kavuşturulması adına stratejik kararlar alınmasını umut ettiklerini vurguladı.