Beşiktaş Tüpraş İle Sözleşmeyi Üç Yıl Uzattı

Beşiktaş, Tüpraş ile yeni bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Siyah beyazlı ekip, stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

KASAYA GİRECEK PARA CAMİAYI RAHATLATTI

Beşiktaş, yapılacak olan anlaşma ile 3 sezon için toplamda 1.18 milyar TL kazanacağını resmen açıkladı. 2028-2029 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak bu anlaşmaya göre, siyah beyazlılar kasasına 1.18 milyar lirayı eklemiş olacak.

BAŞARILARA GÖRE PRİM DE VAR

Tüpraş ile imzalanan sözleşme çerçevesinde Beşiktaş’ın başarılarına bağlı olarak ek bir bonus da sağlanacak. Buna göre, kulüp, başarı şartlarının gerçekleştirilmesi durumunda 51.2 milyon lira tutarında ekstra bir prim elde edebilecek.

AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şirketimiz ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) arasında, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere üç sezonu kapsayan stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2026/27, 2027/28 ve 2028/29 sezonlarına ilişkin sözleşme bedeli toplam 1,18 milyar TL + KDV olup, tutarın tamamı peşin olarak ödenecektir. Ayrıca, sözleşmede belirtilen başarı şartlarının gerçekleşmesi halinde, 2026-2027 sezonu için 51,2 milyon TL + KDV tutarında başarı primi ödenecek; izleyen sezonlarda başarı primi tutarı, bir önceki sezon primine TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı eklenerek belirlenecektir.” ifadelerine yer verdi.