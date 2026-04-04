Erdoğan ve Zelensky İstanbul’da Stratejik Zirve Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor.

Orta Doğu’daki savaşın patlak vermesinin ardından görüşmelerini hızlandıran Erdoğan, bölgedeki barış ve huzuru tesis etmek için yoğun bir çaba gösteriyor.

Bu bağlamda Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İstanbul’da gerçekleştirilecek çalışma toplantısına katılmak amacıyla Türkiye’ye geldi.

Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşarak, Türkiye-Ukrayna ilişkileri, Ukrayna-Rusya çatışmasında barış arayışları ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BÖLGEMİZDE BARIŞA İHTİYAÇ VAR

Görüşmeye dair detayları aktaran İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye’nin desteğinin devam edeceğini, bölgenin daha fazla barış ve istikrara gereksinim duyduğunu vurguladığını bildirdi.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ MÜHİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetine önem verdiğini ve enerji arz güvenliğinin kritik olduğunu ifade etti.

Ayrıca Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırma konusundaki kararlılığını yineleyerek, bu alanda gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Ukrayna’nın Körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

