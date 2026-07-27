Kansas City Chiefs hücum koordinatörü Eric Bieniemy’nin oğlu, annesi Mia Bieniemy’yi vurarak yaralamak suçundan tutuklandı. Virginia, Ashburn’de geçtiğimiz Pazar günü geç saatlerde meydana gelen olayda, 57 yaşındaki Mia Bieniemy’nin vücudunda birden fazla kurşun yarası tespit edildi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun Pazartesi günü itibarıyla stabil olduğu öğrenildi. Loudon County Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, çiftin 27 yaşındaki oğlu Elijah Zion Bieniemy’nin olayla bağlantılı olarak Pazartesi sabahı erken saatlerde gözaltına alındığı bildirildi.

OĞUL HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMA

Elijah Zion Bieniemy hakkında kasten yaralama, bir suçun işlenmesinde ateşli silah kullanma ve bir konutun içinde ateşli silahla ateş etme suçlamaları yöneltildi. Şüpheli, Loudon County Yetişkin Gözaltı Merkezi’nde kefaletsiz olarak tutuklu bulunuyor. Şerif Ofisi, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

ANDY REİD'DEN AÇIKLAMA VE DESTEK MESAJI

Eric Bieniemy, Pazar günü Missouri, St. Joseph’te düzenlenen kamp çalışmalarına katılmıştı. Pazartesi günkü antrenmanda ise yer almadı. Chiefs Teknik Direktörü Andy Reid, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kalbimiz Eric Bieniemy ve ailesiyle. Onlar için düşüncelerimiz ve dualarımız onlarla” dedi. Reid, “Mia’nın stabil olması büyük bir artı” ifadelerini kullanırken, Mia Bieniemy için “O bir aziz, bunu hepimiz biliyoruz. Tanrı’nın büyük nimetlerinden biri” şeklinde konuştu.

BİENİEMY'NİN YOKLUĞUNDA GÖREV DAĞILIMI

Reid, Bieniemy’nin takımdan ne kadar süre uzak kalacağını bilmediğini belirtti. Bu süreçte pas koordinatörü Joe Bleymaier ve hücum hattı koçu Andy Heck’in Bieniemy’nin görevlerini üstleneceği öğrenildi.

BİENİEMY'NİN KARİYER GEÇMİŞİ VE CHİEFS'E DÖNÜŞÜ

Eric Bieniemy, 2013 yılında Chiefs’e katılmış ve beş sezon koşu backs koçu olarak görev yapmıştı. Hücum koordinatörlüğüne terfi ettiği beş sezonda takımın üç Super Bowl’a ulaşmasına ve ikisini kazanmasına yardımcı oldu. Birçok baş antrenörlük görüşmesi yapmasına rağmen tercih edilmeyen Bieniemy, 2023’te Washington Commanders’a gitmiş, ardından UCLA’da bir sezon geçirdikten sonra Bears’ta running backs koçu olarak çalışmıştı. Bieniemy bu sezon Matt Nagy’in yerine geçerek Chiefs’e geri dönmüştü.