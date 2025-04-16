Esenyurt Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

Esenyurt’ta su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ su kesintisinin ne zaman sona ereceği sorusu araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Nisan tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ’nin 16 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri…

ETKİLENEN MAHALLE

Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında “Akşemsettin” yer alıyor.

ARIZA AÇIKLAMASI

Su kesintisinin sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arızadan kaynaklanıyor. Bu durum ana isale hattı vana arızasıyla ilgilidir.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Kesinti, 16 Nisan 2025 tarihinde saat 09:16’da başlayacak olup, tahmini olarak saat 19:00’da sona erecek. Kesinti süresi boyunca daha fazla bilgi almak isteyenler Alo 185 hattını arayarak detaylı bilgi alabilir.