Ukrayna, Akdeniz’de Rus Petrol Tankerini Vurdu

Ukrayna, Akdeniz’de gerçekleştirilen bir operasyonda bir Rus petrol tankerini havaya uçurduğunu duyurdu. Güvenlik birimleri, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının, ülkenin 2 bin kilometre (1.243 mil) ötesinde bulunan sularda Rusya’ya ait Qendil isimli petrol tankerini hedef aldığını ve geminin ciddi hasar aldığını bildirdi. “Nerede olursa olsun vurulacak”

Bir güvenlik yetkilisi, tankerin meşru bir hedef olduğunu ifade etti. Yetkili, “Saldırgan devlet bu tankeri yaptırımları aşmak ve Ukrayna’ya karşı yürütülen savaşta kullanılan geliri elde etmek için kullandı. Bu nedenle uluslararası hukuk ile savaşın yasa ve teamülleri açısından bakıldığında bu tanker Ukrayna Güvenlik Servisi için tamamen meşru bir hedefti. Düşman, Ukrayna’nın durmayacağını ve onu dünyanın neresinde olursa olsun vuracağını anlamalıdır” açıklamasında bulundu.

SALDIRI ZAMANI ÖNEMLİYDİ

Saldırının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllık yıl sonu basın toplantısının düzenlendiği sırada gerçekleşmesi dikkat çekti. Putin, toplantıda Ukrayna’nın müzakereye hazır olduğuna dair bazı işaretler gördüklerini belirtti. Putin, “Şu ana kadar Ukrayna’dan bu yönde gerçek bir hazırlık görmüyoruz. Ancak Kiev rejiminden, bir tür diyaloğa hazır olduklarına dair bazı sinyaller görüyoruz” ifadelerini kullandı.

QENDİL TANKERİ HAKKINDA HUSUSİ DETAYLAR

Putin, “Şunu söylemek isterim ki, biz her zaman bu çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmeye hazır olduğumuzu söyledik. Bunu da geçen haziran Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda açıkladığım ilkeler temelinde ve bu krize yol açan temel nedenleri ele alarak yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Gelen bilgilere göre saldırı esnasında boş olduğu bildirilen Qendil tankerinin, Rusya’nın yaptırımları delmek amacıyla kullandığı ‘gölge filo’nun bir parçası olduğu dile getirildi.