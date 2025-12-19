Ukrayna’nın Barış Sürecine İlişkin İstişareleri Reddediyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaların sona ermesi için yürütülen müzakerelerin en fazla tartışılan noktalarından biri, Rusya’nın toprak talepleri ile Ukrayna’nın bu taleplere karşı duyduğu olumsuz yaklaşım oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın “Gostinıy Dvor” merkezinde gerçekleştirilen yıllık basın toplantısında, Ukrayna krizi ve Avrupa Birliği’nin tutumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

UKRAYNA BARIŞÇIL ÇABALARI REDDEDİYOR

Ukrayna’nın krizin çözüm yollarına yaklaşımını eleştiren Putin, “Şu anda Ukrayna’nın toprak meselesini müzakere etmeye istekli olduğunu görmüyoruz. Kiev yönetimi, krizin barışçıl yollarla sonlandırılmasını reddediyor ancak yine de diyalog sürdürmek için sinyaller verme çabasında” dedi. Barışın sağlanması açısından, daha önce belirttiği ilkelere dayanarak krizin temel sebeplerinin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

DÜŞMAN CEPHELERDE GERİ ÇEKİLİYOR

Cephedeki son durumu değerlendiren Putin, stratejik bir avantajın Rus ordusunun elinde olduğunu belirtti. “Birliklerimiz, Kursk bölgesini düşmandan temizledikten sonra stratejik inisiyatif tamamen Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçti. Bu durum, birliklerimizin tüm temas hattında ilerlemesi anlamına geliyor. Düşman her yönde geri çekiliyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA, ŞEHİRLERİ TEK TEK ALDIĞINI İDDİA EDİYOR

Donetsk bölgesindeki gelişmelere ilişkin olarak Putin, “Krasnıy Liman şehri, yakında Rus ordusunun eline geçecek. Konstantinovka’da çatışmalar devam ediyor; bu şehirde kontrolümüz altındaki alan yüzde 50. Askerlerimizin burayı alacaklarından eminim. Dimitrov şehri de tamamen kuşatıldı” şeklinde konuştu. Zaporijya bölgesindeki çatışmaların sürdüğünü vurgulayan Putin, Harkiv bölgesinde de Rus güçlerinin daha önce kontrol altına aldığı alanlara dikkat çekti.

ZELENSKY’YE CEVAP VERİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentine giriş görüntülerine yanıt veren Putin, “Yetenekli artist. Tabela, şehirden bir kilometre uzaklıkta. Eğer Kupyansk sizin kontrolünüzdeyse içeri girmelisin” değerlendirmesinde bulundu.

AB’NİN DONDURDUĞU RUS VARLIKLARI

Putin, Avrupa Birliği’nin dondurulan Rus varlıkları üzerindeki hak iddialarını değerlendirerek, “Eğer bu gizlice yapılırsa hırsızlık olur; açık biçimde olursa bu soygundur. Bunun sonuçları ağır olacaktır” dedi. Rus varlıklarına el konulmasının, diğer ülkelerin AB’ye olan güvenine zarar vereceğini düşündüğünü söyledi.

DİĞER ÜLKELERİN VARLIKLARINA DA EL KOYULABİLİR

AB’nin çeşitli bahanelerle diğer ülkelerin varlıklarına el koyabileceğini belirten Putin, “Birileri, LGBT topluluğu ile ilgili yasaklardan hoşlanmayabilir; örneğin Müslüman ülkelerde birçok katı yasak var, işte bahane hazır” şeklinde konuştu.

VARLIKLARA EL KOYULURSA MAHKEME YOLUNA GİDİLECEK

Putin, Rus varlıklarına el konulması durumunda haklarını mahkemede arayacaklarını vurgulayarak, “Siyasi kararların dışındaki bir yargı sisteminde kendimizi savunacağız. Avrupa, nihayetinde Rusya’nın varlıklarından çaldıklarını geri vermek zorunda kalacak” dedi. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya yapacağı kredi yardımlarının, bölgedeki ülkelerin borç yükünü artıracağını da kaydetti.