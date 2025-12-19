Vergi Düzenlemeleriyle İlgili Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Vergiye yönelik değişiklikleri içeren “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenlemeyle birlikte, konutlar dışında kiraya verilen mal ve hakların borç faizleri ile yalnızca bir konutun iktisap yılından itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin yüzde 5’inin gider olarak indirilmesi mümkün hale getiriliyor.

DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ UYGULAMAYA GİRDİ

Geçici vergi mükellefleri, kazançlarını 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle belirleyebilecek. Bu durumda dördüncü geçici vergi dönemi sisteme entegre edilerek, bu döneme ait faaliyet sonuçlarını içeren geçici vergi beyannamesi alınması sağlanacaktır. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için geçerli olacak.

BORSA’DA İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN TEVKİFAT İSTİSNASI

Sürekli olarak portföyünün en az yüzde 51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerden oluşan ve yalnızca nitelikli yatırımcılara satılan fonlardan, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde işlem görmeyenler için, bir yıllık tutma süresine bağlı tevkifat istisnası uygulanmayacak. Diğer taraftan, bu koruma altında olmayan fonların katılma payı sahipleri ise mevcut istisnadan yararlanmaya devam edecektir.

İSTİSNA VE HARÇ DÜZENLEMELERİ

Tapuda yapılan işlemler sonrasında emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedelle harcın ödendiği veya beyan edilen devir ile iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığı tespit edilirse, aradaki farka isabet eden harç, vergi ziyaı cezası ile birlikte yüzde 25 yerine “bir kat” olarak uygulanacak.

NOTER YETKİLİLİĞİ ALTINDA SIFIR ARAÇLAR İÇİN İŞLEMLER

Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescil işlemleriyle birlikte, satış ve devir işlemlerinde 1.000 liradan az olmamak kaydıyla, satış bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Tescil edilen araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara satışı durumunda bu harç tahsil edilmeyecek.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ BELGELERİ ÜZERİNDE HARÇ DEĞİŞİKLİĞİ

Yapılan yasal düzenlemeyle, mevcut durumda harca tabi olmayan özel sağlık kuruluşlarının belgeleri, veteriner hekim muayenehaneleri ve hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar artık harç ödemesine tabi tutulacak. Bunun yanı sıra, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtları ve taşınmaz ticareti için verilen iş yeri belgeleri üzerinden yıllık harç alınacak.

KUYUMCU YETKİ BELGESİ HARÇLARI

Kuyum ticaretiyle ilgili olarak her yıl düzenlenen yetki belgeleri için 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ve taşınmaz ticareti gibi alanlarda düzenlenen yetki belgeleri için de 20 bin lira alınacak. Bu tarifsiz harçlar, büyükşehir olan illerde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç, artırımlı bir şekilde uygulanacak.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA AİT RUHSATNAME ÜCRETLERİ

Özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler için, ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri için yıllık muayenehane uygunluk belgesi 20 bin lira, özel poliklinik ruhsatı 30 bin lira, özel tıp merkezi ruhsatı ise 50 bin lira olarak belirlenmiştir. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunan kuruluşlara ait belgeler için her yıl 20 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen harçlar alınacaktır.

Kıymetli Maden Rafinerisi Harçları

Kıymetli maden rafinerileri kuruluş izin belgeleri için harç bedeli 7 milyon 500 bin lira olarak belirlenirken, her yıl için 7 milyon 500 bin lira tutarında faaliyet izin belgesi isteyen rafinerilerden harç tahsil edilecektir.

HAVACILIK RUHSAT HARÇLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsat harçları da düzenlenmiştir. Buna yönelik olarak her yıl ödenecek harç bedeli, yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmeleri için 2 milyon lira, yalnızca tarifesiz seferler için 1 milyon 500 bin lira, yalnızca yük taşımacılığı için ise 1 milyon lira olarak belirlenmiştir.

EMLAK VERGİSİ DÜZENLEMELERİ

Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, 2025 yılı takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alındığında, 2026 yılındaki bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek şekilde hesaplenecek.

NOTERLERİN YETKİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklikle, noterler tarafından gerçekleştirilen ikinci el araçların satış ve devir işlemleri üzerindeki harç istisnası kaldırılacak.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA VERGİ MUAFİYETİ

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ile 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası gibi organizasyonlara katılan takımlar ve tüzel kişilerden, Türkiye’de iş yeri bulunmayanlardan yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden muaf tutulacak.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ YENİLİĞİ

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu gereğince, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcıların bireysel emeklilik hesabına ödenecek katkı paylarının yüzde 30’una karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 50’ye kadar artırma veya sıfırda indirme yetkisine sahiptir.

PRİME ESAS KAZANÇ SINIRI YENİDEN BELİRLENDİ

Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak ve bu düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NA YENİ GÖREVLER EKLENDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görevleri arasına, işletmelere destek verme, verimlilik artırma ve sürdürülebilirliği sağlama amaçlarıyla usul ve esasları belirlemek gibi yeni görevler dahil edilmiştir.