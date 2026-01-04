Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan Hastaneye Kaldırıldı

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, kalp krizi riski nedeniyle hastaneye yatırıldı. Yapılan ilk değerlendirmeler sonrasında Tantan’ın yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Doktorlar, Tantan’ın sağlık durumunun titizlikle izlenmekte olduğunu ve gereken tüm müdahalelerin yapıldığını bildirdi. Hastane yetkilileri, yoğun bakımda tedbir amacıyla tutulan Tantan’ın hayati tehlikesinin olup olmadığı konusunda ilerleyen saatlerde bilgi verileceğini duyurdu.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

Gazeteci Uğur Dündar, Tantan’ın sağlık durumu hakkında “Efsanevi İçişleri Bakanı, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan kalp krizi riski nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış. Kendisine acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı. Diğer bir gazeteci Aytunç Erkin, Tantan’ın oğlu Fatih Tantan ile yaptığı görüşmede, Tantan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardığını belirtti.

AİLEDEN GELEN BİLGİLER

Erkin, sosyal medya hesabında “EFSANE BAKAN SADETTİN TANTAN’DAN YÜREKLERİ FERAHLATAN HABER… İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan’ın oğlu Fatih ile görüştüm. Tantan’ın sağlık durumu iyi, anjiyo yapıldı… Birkaç gün istirahat etmesi planlanıyor. Aile bilgilendirmeyi yapacak.” sözlerine yer verdi.