Eskişehir-İstanbul YHT Hattı 12 Yılı Geride Bıraktı

Ekonomi
Yüksek hızlı tren, yeşil alanlar arasında raylarda ilerliyor
Eskişehir-İstanbul YHT Hattı, 12 yılda 62,9 milyon yolcuya hizmet vererek önemli bir ulaşım ağı oluşturdu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul YHT Hattı’nın 12. yılında toplam 62,9 milyon yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Hattın 2009’da açıldığını ve yüksek hızlı tren taşımacılığını başlattığını söyledi. 27 Temmuz 2014’te yolcu taşımacılığı başlayan hat, Ankara ve İstanbul’u birbirine bağladı.

BEŞ İLİ YÜKSEK HIZLI TRENLE BULUŞTURDU

Uraloğlu, aynı yıl Konya-İstanbul seferlerini başlattı. 2022’de Karaman-İstanbul, 2024’te Sivas-İstanbul seferleri de eklendi. Hat, farklı şehirlerden İstanbul’a uzanan ağın omurgası haline geldi. Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Arifiye ve İzmit üzerinden hizmet veriliyor. Gebze, Pendik, Bostancı ve Söğütlüçeşme de istasyonlar arasında yer alıyor. Beş il ve 20 milyonu aşkın nüfus doğrudan yüksek hızlı tren konforuna kavuştu.

YOLCU SAYISI HER YIL ARTIYOR

Hat, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’u birbirine bağlıyor. Ülke nüfusunun yüzde 23’üne doğrudan yüksek hızlı tren hizmeti sunuluyor. Açılıştan bu yana toplam 62,9 milyon yolcuya hizmet verildi. 2025 yılında 9,1 milyon yolcu hattı kullandı. 2026 yılında ise yaklaşık 5,3 milyon yolcuya hizmet sunuldu. Günlük ortalama 25 bin 730 yolcu seyahat ediyor. Karşılıklı 44 seferle hızlı ve konforlu ulaşım sağlanıyor.

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