Ethereum’da Güçlü Yükseliş Dalgası Başladı

Ethereum, 10 Kasım tarihinde ulaşmış olduğu 3 bin 633 dolarlık zirvenin ardından iki hafta süren bir düşüş yaşayarak 21 Kasım’da 2 bin 680 dolara kadar geriledi. Ancak bu noktadan sonra güçlü bir geri dönüş gerçekleştiren ETH, yeniden 3 bin dolar seviyesini aşarak son bir hafta içinde yüzde 7’den fazla değer kazanımı sağladı. Yine de güncel fiyat, ağustos ayında ulaşılan tüm zamanların zirvesinin yaklaşık yüzde 40 gerisinde kalmaya devam ediyor.

BORSALARDAKİ ARZ AZALIYOR

Yükselişin arkasında yatan en belirgin nedenlerden biri, borsalarda bulunan Ethereum miktarının hızla azalması oldu. Verilere göre, temmuz ayının başında 20,9 milyon olan borsa rezervleri, 16,8 milyon ETH’ya düştü. Satışa hazır olan token sayısındaki bu azalma, kısa vadeli satış baskısını azaltarak fiyatlar için olumlu bir temel oluşturuyor. Grafiklerde düşen kama formasyonundan yukarı yönlü hareket eden Ethereum için 3 bin 96 dolar direnç noktası olarak öne çıkıyor.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Bu eşiğin aşılması durumunda Ethereum’un 3 bin 600 dolara doğru bir hareket sergilemesi muhtemel görülüyor. Diğer yandan, eğer fiyat 3 bin dolar seviyesinin altına düşerse, 2.750 dolar önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.